وزير التعليم: شرائح أورانچ لطلاب الصف الأول الثانوى مجانية

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جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن تلك الشرائح مجانية ويتم دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابيت، مؤكدا أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف أخرى.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تحاول إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.
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