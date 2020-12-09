ميدتييلاند ضد ليفربول.. الفريق الدنماركي يتعادل 1-1 من ركلة جزاء "فيديو"

تعادل فريق ميدتييلاند الدنماركى أمام نظيره ليفربول الإنجليزى بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "إم سى إتش"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، وجاء الهدف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 62 عبر ألكسندر سكولز.

ميدتييلاند ضد ليفربول

ويدخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كيلهير/ خط الدفاع: الكسندر-ارنولد - ويليامز - فابينيو – تسيمكاس/ خط الوسط: كلاركسون - كيتا – مينامينو/ خط الهجوم: جوتا - محمد صلاح – أوريجى.

ويدخل الفريق الدنماركى مباراة اليوم، على أمل استغلال عامل الأرض، وإجهاد لاعبو ليفربول بسبب ضغط المباريات، وغياب عدد كبير من لاعبو الريدز بداعي الإصابة، لتحقيق نتيجة إيجابية، ومحاولة الفوز على أبطال الدوري الإنجليزى الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بينما يتذيل ميدتييلاند المجموعة بنقطة واحدة، وضمن الريدز تأهله إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة.

وتقام فى نفس المجموعة بنفس التوقيت، مواجهة هامة بين أياكس الهولندى (7 نقاط) أمام أتالانتا الإيطالى (8 نقاط) لحسم بطاقة التأهل الثانية فى المجموعة.