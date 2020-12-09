الجميع سواسية أمام القانون.. السيسي: الدولة قيادة وشعبًا ترفض كافة صور وممارسات الفساد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، مضيفًا أن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

وقال الرئيس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كإحدى ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي.

وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويدعوهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.