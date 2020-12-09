أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، مضيفًا أن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.
وقال الرئيس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كإحدى ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي.
وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويدعوهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجميع سواسية أمام القانون.. السيسي: الدولة قيادة وشعبًا ترفض كافة صور وممارسات الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.