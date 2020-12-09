وداعا رجل المستحيل .. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل نبيل فاروق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر" هاشتاج # نبيل فاروق بعد وفاته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 64 عاما.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وتفاعل معه عدد كبير وجاءت أبرز التعليقات كالاتي :

وداعًا د . نبيل فاروق ، أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسية والخيال العلمي. رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته .. نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة .

رجل المستحيل... ملف المستقبل.. كوكتيل ٢٠٠٠ ... ادهم صبري ونور الدين محمود .. مني توفيق ورمزي وسلوي ... حرب الجواسيس ومذكرات طبيب .. وداعا #نبيل_فاروق

#نبيل_فاروق وداعًا دكتور نبيل فاروق .. رجل المستحيل يصل الى محطته الاخيرة

وداعا أدهم صبري ، وداعا الرجل المستحيل

هفضل دايما شايل لك إن أول شخصية إتعلقت بيها كانت من خيالك نور الدين محمود و فريقة العلمي و س18 في خدمتك يا سيدي و أدهم صبري وأكتر كاتب قريت له في حياتي هو أنت.

البقاء والدوام لله ، رحل الكاتب والروائى الكبير دكتور نبيل فاروق ، خالص العزاء لمحبيه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته #نبيل_فاروق

رحمه الله عليك .. فعلا جيلنا كان محظوظ انه عاصر كتاب رائعين اثروا فو وجداننا و ساهموا فى تكوين شخصياتنا #نبيل_فاروق.

وأعلنت ريهام فاروق ابنة الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق وفاته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت ريهام فاروق، ابنة الفقيد: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته و يغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء و الصالحين".

تابعت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

واشتهر فاروق، المولود يوم 6 فبراير 1996، بكتابة قصص الأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

ومن بين أشهر مؤلفاته رجل المستحيل وكوكتيل 2000 وملف المستقبل.