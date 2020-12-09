الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال ديسمبر.. فيديو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر ديسمبر. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي: أولا :اهم العمليات 1- اجراء العزقة الشتوية وتطهير قنوات الرى وتقوية الحلقات حول الاشجار 2-تنظيف المزرعة من الحشائش وتقوية الحلقات حول الاشجار ثانيا: التسميد 1-اضافة السماد العضوى25-30م3 + 200كجم سوبرفوسفات15%+ 100كجم كبريت + 50كجم سلفات نشادر /فدان 2- تضاف كمية مناسبة لكل شجرة فى خندقين على جانبى الشجرة قريبا من مصدر المياة ثم الرى ثالثا:برنامج الرى اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة رابعا: برنامج المكافحة الحشرات القشرية فى حالة تواجدها استخدم شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء او ابلود بمعدل 75 – 100 سم / 100 لتر ماء - مكافحة الاشنات باحد المركبات النحاسية استخدم كوبكس بمعدل 500 جرام / 100 لتر ماء - التصمغ على جذع الشجرة الرئيسى : فى حالة وجود اكثر من بقعة صمغية تبدا فى اختيار عدد من البقع على قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتى ظهور الخشب السليم ثم دهان مكان القشط بعجينة بوردو ... وبعد مرور 45 يوم من علاج هذة البقع يتم علاج البقع ان وجدت – على الجانب الاخر من الجذع.

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