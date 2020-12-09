مميزات لا تعرفها عن البطاقات المزودة بخاصية الـ contactless للبنك الأهلى الكويتى مصر

يعتبر البنك المصرى الاهلى الكويتى مصر من اوائل البنوك التى قدمت مزايا البطاقات المزودة بخاصية ال contactless

دوت الخليج ترصد خلال السطور القادمة اهم ميزات تلك البطاقات :

الآن مع جميع بطاقات البنك الأهلي الكويتي – مصر يمكنك دفع مشترياتك محليًا ودوليًا باستخدام خاصية الContactless بسهولة. فقط مرربطاقة البنك الأهلي الكويتي-مصر بالقرب من ماكينة نقاط البيع اثناء الدفع



توفر الوقت

توفر البطاقات المزودة بخاصية ال Contactlessوقتك اثناء دفع المعاملات المحلية والدولية حيث انه بمجرد وضع البطاقة بالقرب من ماكينة نقاط البيع التي تدعم تلك الخاصية يتم إتمام المعاملة ، وستستطيع دفع جميع معاملاتك الشرائية حتى 300 جنيه مصري بدون الحاجة الى ادخال الرقم السري الخاص بالبطاقة .



الأمان

مع الدفع بالبطاقات المزودة بخاصية الContactless ، ستستخدم البطاقة أينما كنت ، بالإضافة الى ذلك ستقوم باستقبال رسالة نصية على هاتفك المحمول بتفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء .

حد الشراء والمعاملات الخاصة بالبطاقات المزودة بخاصية الContactless

الحد الأقصى اليومي حتى 10 معاملات يوميًا بدون الحاجة الى ادخال الرقم السري الخاص بالبطاقة وبعدها يمكنك استخدام البطاقة بعد ادخال الرقم السري

· معاملات الدفع بخاصية ال Contactlessبمبلغ اقل من 600 جنيه مصري لا تحتاج الى ادخال الرقم السري .

· معاملات الدفع بخاصية الContactless بمبلغ أكثر من 600 جنيه مصري تحتاج الى ادخال الرقم السري .



كيفية استخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي –مصرالContactless

· ابحث عن علامة ال Contactless على ماكينات نقاط البيع عند المتجر

· ضع البطاقة فوق ماكينة نقاط البيع مباشرة للدفع

· انتظر لإشارة الموافقة على العملية او الضوء الأخضر تأكيدًا على إتمام العملية

في حال عدم وجود علامة ال Contactless على ماكينة نقاط البيع، يمكنك استخدام بطاقتك ال Contactless للدفع عن طريق ادخال البطاقة ذات الشريحة الالكترونية في ماكينة نقاط البيع لإتمام عملية الشراء .