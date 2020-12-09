القومى للطفولة ينظم ورشة عمل للعاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل 16000

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم ورشة عمل للعاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 بهدف رفع وبناء قدراتهم على مهارات الاتصال والتواصل الفعال وتطوير الأداء في التواصل مع الجمهور، وذلك بحضور وحدة الحماية العامة بمحافظة الإسكندرية .

افتتحت الورشة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وأوضحت أهمية هذا التدريب وأن الهدف منه وهو اكتساب مهارات الاتصال الفعال والتواصل الجيد مع الجمهور عبر مختلف الاتصالات والسلوك المهني المهذب والتمييز في إدارة الحوار خاصة فيما يتعلق مع الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000.

كما أكدت "السنباطي" على أهمية التشبيك بين متلقين البلاغات وأعضاء وحدات الحماية بالمحافظات باعتبارهم الركيزة الأساسية في منظومة حماية حقوق الطفل على مستوى الجمهورية.

وأشارت "السنباطي" إلى أن هذه الورشة ضمن سلسلة تدريبات يعقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفة دورية للعاملين لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر لضمان حسن تقديم الخدمات في مجال حماية حقوق الأطفال وتقديم العون والدعم للأطفال المعرضين للخطر.

وأكدت "السنباطي" على أن تطوير المهارات الوظيفية هام وأساسي في مسيرة العمل بالإضافة إلى المتابعة والتقييم المستمر والذي يعتمد على مؤشرات محددة لمتابعة الأداء.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة ستستمر على مدار يومين وتتضمن مناقشة موضوعات هامة كوسائل التعامل مع مختلف أنواع الاتصالات، وكيفية التعامل مع الضحايا عبر الهاتف والعلاقة المهنية بين أخصائي متلقي البلاغات والمتصل، كما ستتضمن ورشة العمل جلسات عملية ولعب أدوار عن كيفية استقبال كافة أنماط الاتصالات.