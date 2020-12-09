نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وضع حجر أساس بيت مصر في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع اليوم الأربعاء، حجر الأساس لبيت مصر في باريس بفرنسا، حيث سيحصل طلبة مصر في فرنسا لأول مرة على بيت جامعي خاص بهم على غرار بقية الدول، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت قد نظمت مسابقة دولية لتصميم سكن طلاب مصر في فرنسا داخل المدينة الطلابية الدولية بتحالف من مكتب معماري مصري وعدد من المكاتب الفرنسية وكان المعماري وليد عرفة والذي صمم أيقونة مسجد باصونة في سوهاج، مع فريقه الفرنسي هو الفائز بالمسابقة لتصميم والاشراف على إنشاء سكن طلاب مصر. المشروع خصل على تراخيص البناء القانونية ويتوقع بدأ الإنشاءات في ربيع ٢٠٢١ والانتهاء منه وتسليم المبنى في نهاية ٢٠٢٣.

ويهدف إنشاء بيت مصر بباريس إلى المساهمة فى تمكين الطلبة والمدرسين والباحثين المصريين من الحصول على استقبال وإقامة فى المدينة الجامعية بباريس، والاستفادة من جميع المزايا التى يمكن لهم الحصول عليها من الاقامة فى هذا البيت، إضافة إلى توفيره ملاذا جديدا وإضافيا للمركز الثقافي المصري بباريس.

وأكد المعماري وليد عرفة أن السكن يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين في فرنسا، بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصري بباريس، بالإضافة إلى دوره المهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم، مؤكدًا أنه من المنتظر الانتهاء منه ٢٠٢٣.