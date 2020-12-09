وداعا رجل المستحيل.. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى نبيل فاروق

جدة - نرمين السيد - وذكرت التنسيقية فى بيان لها: "رحل عن عالمنا اليوم، أديب مصرى عظيم، الكاتب الأشهر فى الأدب البوليسى والخيال العلمى، تاركً بصمةً مميزةً فى كل قارئ عربى".

وتابعت: "كان له دور كبير فى إثراء المكتبة المصرية بالكثير من الإبداع فحصل نبيل فاروق الذى درس الطب على أول جائزة فى حياته وهو طالب فى الصف الأول الثانوى عن قصة قصيرة " النبوءة " لتتوالى أعماله التى أثرت فى أجيال عديدة، فظل اسمه محفوراً فى أذهان أجيال متعاقبة بسلسلة رجل المستحيل، التى شكلت وجدان الشباب، وصنعت صورة ذهنية عن ضابط المخابرات المصرية أدهم صبرى الذى كان ومازال أيقونة تجسد الانتماء وحب الوطن".

وأوضحت: "زرع نبيل فاروق بكتابته البسيطة التى تعلق بها الأطفال والشباب والكبار على مدار 160 عدداً قدوة لأجيال، فلم يكن أدهم صبرى تجسيداً لشخصية ظابط المخابرات الذى يقوم ببطولات عظيمة وينتصر للوطن فقط. بل كان رمزاً وتجسيدا لحلم داعب عقول أجيال كاملة فى أن يكونوا أدهم صبرى".

وبينت تنسيقية شباب الأحزاب فى بيانها: "صنع نبيل فاروق صورة ذهنية للمخابرات المصرية وأبطالها صورة لم تفارق كل من قرأ له، وساهم فى غرس روح الانتماء والتضحية فجعل كل ضابط فى المخابرات أدهم صبرى.. وداعا نبيل فاروق".