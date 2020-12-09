"هيكل" ينعي الكاتب الروائي نبيل فاروق

نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الكاتب الروائي نبيل فاروق الذي وافته المنية اليوم الأربعاء إثر أزمة قلبية عن عمر 64 عامًا.
الكاتب الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب وكان لديه شغف بالقراءة والكتابة منذ صغره، إذ حصل على أول جائزة له من قصر ثقافة طنطا قبل تخرجه من الجامعة، وذلك عن قصته "النبوءة" التي تصدرت بعد ذلك سلسلة "كوكتيل 2000"، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.
وصدرت لفاروق مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها "ملف المستقبل" و"رجل المستحيل" و"كوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي خاصة عند الشباب.
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