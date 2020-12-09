السنباطي: مشاركة الأطفال لإنفاذ حقوقهم ينمي لديهم قيم الانتماء والمواطنة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة حرص المجلس على ضرورة مشاركة الأطفال لإنفاذ حقوق الطفل التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية بهدف بناء جيل مدرك لواجباته تجاه المجتمع المحيط به، وواع لكافة حقوقه في التعليم والصحة والحماية والمشاركة والرفاهية، لأن الأطفال هم قادة مستقبل مصر وهم من سيقودون سفينة الوطن في المستقبل ، وهم سفراء للمجلس القومي للطفولة والأمومة داخل مجتمعاتهم المحلية.

مضيفة أن المشاركة الفعالة للأطفال بإبداء آرائهم فى كل قضاياهم من قرارات وسياسات ، وتنمية قيم الانتماء والمواطنة وإكسابهم السلوكيات الديموقراطية السليمة بما يؤدي إلى تنمية قدراتهم ودعم اتخاذهم القرارات لصالحهم ، وهو ما يتبناه المجلس في كل الأنشطة والبرامج التي ينفذها، مؤكدة ضرورة الحفاظ علي مجتمعنا وبذل الجهود في تغيير العادات والتقاليد السلبية.

وطالبت الأمين العام للمجلس الأطفال بضرورة التخطيط الجيد ووضع أهداف محددة لحياتهم وأعمالهم والعمل علي تحقيقها في مدة زمنية محددة، وقياس مدي تحقيق الأهداف وتقييمها، وضرورة البحث وزيادة المعرفة وثقل مواهبهم وخبراتهم ، ونبذ السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف والتمييز، والحفاظ علي التغذية السليمة لبناء عقولهم وأجسامهم ، موضحة دور خط نجدة الطفل 16000 في مساعدة الأطفال ليس فقط في خطر ولكن فى كافة المشكلات التي يتعرضون لها.

وشاركت الدكتورة سحر السنباطي الأطفال فى جلسة لنموذج من برلمان الطفل، أكد خلالها الأطفال علي المشكلات التي تواجههم على سبيل المثال : التنمر والعنف والتسرب من التعليم ، وعمالة الأطفال ، وأعربوا عن استعدادهم فى مساعدة المسئولين في مواجهة هذه المشكلات السلبية والقيام بالتواصل مع المجلس وخط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة فى المحافظة.

وقد عبر الأطفال عن سعادتهم وشكرهم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لإتاحة الفرصة في المشاركة الفعالة وللتعبير عن آرائهم ومشكلاتهم بحرية ، وتعهدوا بنقل خبراتهم لأقرانهم من الأطفال.

كما تفقدت الدكتورة سحر السنباطي معرض الرسومات التي نفذها الأطفال خلال المعسكر، واستمعت إلي أهداف ومبادرات وضعها الأطفال لتنفيذها داخل المجتمع المحيط بهم ، وقد شهدت العروض الفنية التي أعدها الأطفال خلال المعسكر.