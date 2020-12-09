هنا رابط تسجيل استمارة الامتحانات الإلكترونية 2020 لأولي وثانية ثانوي وطريقة الحصول على اسم المستخدم والباسورد

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محمد سياف - ابو ظبي - تسجيل استمارة امتحان أولي ثانوي 2020 هو أكثر ما يشغل طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام والسادة أولياء الأمور وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضرورة قيام طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بتسجيل استمارة التقدم لخوض الاختبارات التجريبية التي سوف تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلبة وطالبات أولي ثانوي في الفترة من 15 ديسمبر 2020 وحتى 20 ديسمبر 2020، وسوف نستعرض في هذه المقالة رابط تسجيل استمارة امتحان أولي ثانوي 2020 وطريقة الحصول على أسم المستخدم والباسورد للدخول على منصة الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة امتحانات أولي ثانوي 2020 وطريقة الحصول على اسم المستخدم والباسورد:-

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلبة وطالبات أولي ثانوي بضرورة القيام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات التجريبية التي سوف تجريها الوزارة لطلبة الصف الأول الثانوي العام في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020 وحتى يوم الأحد 20/12/2020، ويمكن لطلبة وطالبات أولي ثانوي التسجيل عبر اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني

2- الضغط على إنشاء بريد إلكتروني كما هو موضح بالشكل.

3- يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به وأيضاً كود الطالب ثم الضغط على التحقق من البيانات كما هو موضح بالشكل.

4- بعد ذلك يقوم بالضغط على تسجيل الدخول حيث سيطلب منه إدخال بريده الإلكتروني والباسورد الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في الخطوة السابقة.

5- ستقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال اسم المستخدم والباسورد على البريد الإلكتروني والذي يمكن من خلاله الدخول على منصة الامتحان.