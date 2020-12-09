اتصالات مصر توفر باقات دماغ تانية.. بـ"ميجاباتيس" متعددة

أعلنت اتصالات مصر عن توفير باقات دماغ تانية بميجاباتيس متعددة حيث يواصل الكثير من عملاء اتصالات بحثهم عن باقات الانترنت والمكالمات لاختيار المناسب فيما بينهم، ولاسيما أن باقات دماغ تانية يقبل على استخدامها العديد من عملاء الشركة.
تفاصيل نظام باقة دماغ تانية من اتصالات
باقات دماغ تانية تنقسم الي عدة باقات باقات ثابتة و باقات تقدر تفصلها بنفسك .
الباقات الثابتة في نظام دماغ تانية صالحة لمدة 30 يوم أو لمدة 90 يوم اي ثلاثة أشهر.
باقات نظام دماغ تانية الشهرية الثابتة للانترنت 2000 ميجابايت و 4000 ميجابايت و 9000 ميجابايت و6000 ميجابايت و12000 ميجابايت و 27000 ميجابايت
باقات المكالمات الشهرية الثابتة 150 وحدة أو 300 وحدة أو 800 وحدة أو 400 وحدة أو 2000 وحدة أو 7500 وحدة
يمكنك اختيار ماينسبك من هذه الباقات للانترنت و للمكالمات التي تناسبك وحساب سعر باقتك إذا كان لشهر واحد او لمدة ثلاثة أشهر.
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الباقات الإضافية من نظام دماغ تانية اتصالات
• باقة 5 جنيه الإضافية تعطيك 500 ميجابايت.
• باقة 5 جنيه السوشيال تعطيك 500 ميجابايت للسوشيال ميديا.
• باقة 5 جنيه ستريمنج تعطيك أيضا 500 ميجابايت.
• باقة التيك توك 7 جنيه للباقة و تعطيك 1024 ميجابايت تستخدمهم علي تطبيق التيك توك.
• باقة 7 جنيه للالعاب تعطيك أيضا 1024 ميجابايت تستخدمهم الألغام المختلفة.
• باقة 10 جنيه تعطيك 1000 ميجابايت.
• باقة 20 جنيه الاضافية تعطيك 2500 ميجابايت.
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