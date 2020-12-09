إنفوجراف.. طرق الوقاية من الأمراض الصدرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الإنفوجراف، أن من طرق الوقاية من الأمراض الصدرية عدم العطس فى وجه الآخرين، واستخدام المناديل مع التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى التطهير المستمر للأسطح.

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