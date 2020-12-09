معبد حتشبسوت بالأقصر يحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وذكر علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة غربى الأقصر، فى بيان نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر، أنه فى اطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الموافق 9 ديسمبر من كل عام، أضيء معبد حتشبسوت بالبر الغربى بعبارة "متحدون على مكافحة الفساد".
يذكر أن محافظة الأقصر شهدت اليوم الأربعاء، العديد من الفعاليات لإحياء احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد ومنها انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجرى الذى انطلق من أمام مقر هيئة الرقابة الادارية بالأقصر بمشاركة العديد من الهواة والرياضيين.
احتفلت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، باليوم العالمى لمكافحة الفساد.
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