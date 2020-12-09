معبد حتشبسوت بالأقصر يحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وذكر علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة غربى الأقصر، فى بيان نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر، أنه فى اطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الموافق 9 ديسمبر من كل عام، أضيء معبد حتشبسوت بالبر الغربى بعبارة "متحدون على مكافحة الفساد".

يذكر أن محافظة الأقصر شهدت اليوم الأربعاء، العديد من الفعاليات لإحياء احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد ومنها انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجرى الذى انطلق من أمام مقر هيئة الرقابة الادارية بالأقصر بمشاركة العديد من الهواة والرياضيين.

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، باليوم العالمى لمكافحة الفساد.