محمد صلاح يسجل ويدخل التاريخ في تعادل ليفربول ضد ميدتيلاند بدوري الأبطال

تعادل فريق ليفربول ضد مضيفه ميدتييلاند الدنماركى بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "إم سى إتش"، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تألق فيها نجمنا المصري محمد صلاح رفقة الريدز.ميدتييلاند ضد ليفربول



وجاء هدف ليفربول عبر نجمنا المصري محمد صلاح بعد 55 ثانية والذى سجله نتيجة خطأ دفاعي، ووصل الفرعون المصري إلى الهدف ٢٢ مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للفريق في دوري الأبطال بعد أن تجاوز أسطورة الريدز ستيفين جيرارد صاحب الـ21 هدف.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن هدف محمد صلاح هو أسرع هدف يسجله ليفربول على الإطلاق في مباراة في دوري أبطال أوروبا والذي جاء بعد 55 ثانية.

وجاء هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 62 عبر ألكسندر سكولز.

ودخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كيلهير/ خط الدفاع: الكسندر-ارنولد - ويليامز - فابينيو – تسيمكاس/ خط الوسط: كلاركسون - كيتا – مينامينو/ خط الهجوم: جوتا - محمد صلاح – أوريجى.

وتعرض اليوناني تسيمكاس للإصابة وخرج من ملعب المباراة في الشوط الثاني

بهذه النتيجة عزز ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بينما يتذيل ميدتييلاند المجموعة بنقطتين، وضمن الريدز تأهله إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة