رئيس البرلمان العربي يكشف عن دور مركز الدبلوماسية العربية الجديد

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن هناك رؤية مستقبلية طموحة للبرلمان خصوصًا بعد الموافقة والإعلان على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية.

وأوضح "العسومي"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" على هامش اجتماعات اللجان الدائمة الأربع للبرلمان العربي التى عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية ، أن المركز معني بتقديم الدعم اللوجيستي للبرلمانات المحلية والعربية من خلال تطويرها وتهيئتها ودعمها فيما يخص المشاركات الخارجية وكيفية التعامل مع المؤتمرات بشكل إيجابي والتى من المتوقع أن تؤتي ثمارها، كما ستوفر ما تحتاجه البرلمانات من بيانات وإحصاءات وتقارير تعكس الواقع السياسي في الوطن العربي وقضايا الساعة .

ولفت "رئيس البرلمان العربي"، إلى أن مركز الدبلوماسية العربية سيكون بمثابة برنامج متكامل متعدد يوفر كافة الإحصائيات المطلوبة بما يخدم قضايا الأمة العربية .

وكان مكتب البرلمان العربي قد وافق خلال اجتماع عُقد فى الـ 29 من نوفمبر الماضي، بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان بشأن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فضلًا عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقيها البرلماني والرسمي، وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.

ونوَّه رئيس البرلمان العربي إلى أن الفئات المستهدفة من أنشطة هذا المركز تشمل: أعضاء البرلمانات العربية والبرلمان العربي، والأمانات العامة للبرلمانات العربية والمنظمات والاتحادات البرلمانية، والوزارات المعنية بالبرلمان والإعلام والمجتمع المدني العربي.

وبيّن رئيس البرلمان العربي أنه بالإضافة إلى أنشطة المركز في التدريب الإقليمي وتنمية القدرات البرلمانية لأعضاء وموظفي البرلمانات، فإن الجانب الأكاديمي سيكون حاضرًا بقوة في الأنشطة الرئيسية للمركز من خلال تقديم دبلومات مهنية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية ومنح شهادات مُعتمدة في هذا المجال بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية العربية والأجنبية المتخصصة في الشؤون البرلمانية.

وأثني أعضاء مكتب البرلمان العربي على هذا المقترح، مؤكدين على أن المركز الجديد سيمثل تطورًا نوعيًا في دور البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وسيُعزز من شراكاته مع البرلمانات العربية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.