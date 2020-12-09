انت الان تتابع تفاصيل خبر نائب حميات إمبابة يكشف 9 أعراض لفيروس كورونا خلال الموجة الحالية ويوجه بالذهاب للمستشفى فور ظهورها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال نائب حميات إمبابة الدكتور ماهر الجارحي استشاري الحساسية وأمراض الباطنة، أن طبيعة فيروس كورونا خلال الموجة الحالية لا تختلف كثيراً عن الموجة الأولى للفيروس، ولكن الآن زاد معدل انتشار الفيروس نظراً لانخفاض الحرارة ودخول فصل الشتاء.

نائب حميات إمبابة يكشف أعراض فيروس كورونا خلال الموجة الحالية

وأوضح الجارحي أن هناك اختلاف بسيط في أعراض فيروس كورونا بين الموجة الأولى والثانية، وأشار إلى أن هذه الأعراض هي.

1- تكسير العظام.

2- بطء في حركة العضلات.

3- صداع.

4- آلام حادة بجميع أجزاء الجسم.

5- التحدث بصعوبة.

6- همدان وعدم المقدرة على القيام.

7- السعال الجاف الغير مصاحب للبلغم

8- ارتفاع درجة الحرارة.

9- الزكام.

وأضاف نائب حميات إمبابة أنه حال ظهور هذه الأعراض على أي شخص، يجب عليه أن يتوجه إلى المستشفى بشكل فوري، وأن لا يأخذ أي أدوية دون توصية الطبيب، أشار إلى وجود فرق بين السعال الطبيعي الناتج عن التهابات الشعب الهوائية، والسعال الناتج عن فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً:

وفاة اللواء حمدي أبو هشيمه اليوم

تفاصيل حادث المنصورة اليوم وأعداد الضحايا

الصحة تحذر من نوع أسماك سام منتشر بالأسواق يسبب الوفاه خلال 6 ساعات

وأشار إلى أن سعال فيروس كورونا يكون جافاص ليس به بلغم، بينما السعال المصاحب للبلغم يكون ناتجاً عن التهابات بالممرات الهوائية، فالسعال الجاف عرض من أعراض كورونا.