فوائد شهادات البنك الأهلي المصري للشركات.. بعد التخفيض

ينشر تحيا مصر فوائد شهادات البنك الأهلي المصري للشركات كل شهادة على حد وتفاصيل الحصول عليها حيث يوفر البنك الأهلي المصري أكثر من شهادة لتناسب احتياجات عملائه وتتراوح الفائدة بين 7.75% إلى 8%، على فترات تبدأ من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.



شهادة ادخار الشركات الثلاثية

الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتها على أن يكون الشراء أول مرة لا يقل عن 50 ألف جنيه

المدة : 3 سنوات

الاقتراض : يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، ويمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

الاسترداد : لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

سعر العائد/ الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلى المصرى الثلاثية للشركات الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتها على أن يكون الشراء أول مرة لا يقل عن 50 ألف جنيهالمدة : 3 سنواتالاقتراض : يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، ويمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.الاسترداد : لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.سعر العائد/ الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلى المصرى الثلاثية للشركات شهري : 7.25%

ربع سنوي : 7.50%

نصف سنوي : 7.75%

سنوي : 8%

نوع العائد : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.



شهادة ادخار الشركات الخماسية