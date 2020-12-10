محافظ الغربية : لن يتم استلام أى أعمال رصف إلا بتقرير فنى من كلية الهندسة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة الليلية التى قام بها المحافظ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع حى أول وثان طنطا، حيث تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشوارع بطرس، المتحف، محب وتفرعاته، معمر القذافى وتوت عنخ آمون "الشهيد الرفاعى حالياً".

وأشاد الدكتور طارق رحمى، حسبما أفادت الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية على موقع "فيسبوك"، بالشوارع التى تم رصفها والجارى رصفها، من حيث وجود بلاعات لصرف مياه الأمطار، وتركيب البلدورات على جانبى الشوارع، وعمل الميول المناسب بكل شارع، موجهاً بتركيب البلدورات فى أى شارع يتم رصفه.

كما تفقد المحافظ ونائبه، المرحلة الثالثة من تطوير كورنيش طنطا بدايةً من شارع الأشرف إلى كوبرى الغفران، وأعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوى، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال فى ميدان المحطة فى الوقت المحدد نظراً لحيوية المنطقة.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أن جميع الشوارع لن يتم رصفها، إلا بعد توقيع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات، بعدم وجود أعمال لهم، موضحا أن المحافظة تعمل على رصف الشوارع من خلال تنفيذ أربع خطط فى وقت واحد، وهم "الخطة الإضافية والخطة الاستثمارية، وخطة رد الشىء لأصله وخطة تطوير العشوائيات".