المحامين تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت النقابة العامة للمحامين، تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التى كان من المقرر عقدها فى شهر ديسمبر الجارى.





وأكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد موعد آخر لجلسات حلف اليمين فى أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.

وأشار إلى أن التأجيل، جاء بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية، نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الموجة الثانية من انتشاره، التى لا تسمح بأى تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين كانت قد أعلنت عن اعتزامها عقد ثلاث جلسات حلف يمين للمحامين الجدد فى أيام 16 و20 و23 ديسمبر الجارى، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر.