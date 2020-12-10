محافظة الجيزة : تشميع المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق الجديدة

جدة - نرمين السيد - واصلت أجهزة محافظة الجيزة، متابعة التزام المحال التجارية، بمواعيد الغلق الجديدة فى العاشرة مساء، تنفيذا لقرار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.





وأشارت محافظة الجيزة فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإنه تنفيذا لتعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، تم غلق وتشميع كوافير بشارع زين العابدين من ربيع الجيزى، إضافة إلى ورشة ميكانيكا سيارات من شارع خوفو من ربيع الجيزى. وأوضحت المحافظة أن أعمال التشميع تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى ورخص المحال التجارية.

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