بالأسماء.. الأوقاف تعلن المجموعة الثانية للناجحين فى اختبار مكافأة التميز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان لها: "يسرنا أن ننشر أسماء المجموعة الثانية من الناجحين فى اختبار صرف مكافأة التميز العلمى".

أولا: أسماء الناجحين وأوراقهم مستوفاة بشئون العاملين، ويستحقون صرف إثابة إضافية قدرها ثلاثمائة جنيه شهريًّا لكل منهم، ابتداء من 1 يناير 2021.

ثانيًا: أسماء الناجحين من الحاصلين على الماجستير، ولم تستوف أوراقهم، وعليهم الحضور وتسليم أصل الشهادة للمديرية التى يعمل بها كل منهم فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، وإلا يعدّ تقدمهم كأن لم يكن.

ويمكن الإطلاع على أسماء المجموعة الثانية من الناجحين من هنا