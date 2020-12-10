جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان لها: "يسرنا أن ننشر أسماء المجموعة الثانية من الناجحين فى اختبار صرف مكافأة التميز العلمى".
أولا: أسماء الناجحين وأوراقهم مستوفاة بشئون العاملين، ويستحقون صرف إثابة إضافية قدرها ثلاثمائة جنيه شهريًّا لكل منهم، ابتداء من 1 يناير 2021.
ثانيًا: أسماء الناجحين من الحاصلين على الماجستير، ولم تستوف أوراقهم، وعليهم الحضور وتسليم أصل الشهادة للمديرية التى يعمل بها كل منهم فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، وإلا يعدّ تقدمهم كأن لم يكن.
ويمكن الإطلاع على أسماء المجموعة الثانية من الناجحين من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. الأوقاف تعلن المجموعة الثانية للناجحين فى اختبار مكافأة التميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.