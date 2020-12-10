أردوغان يخاطب ود بايدن ويعين سفيرا لأنقرة فى إسرائيل

كشف موقع "المونيتور" عن تعيين تركيا سفيرا جديدا لها فى إسرائيل، واصفا تلك الخطوة بـ "إشارة إلى الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة وإسرائيل وتجميع نقاط أمام الإدارة الامريكية الجديدة".
وقال الموقع، إن السفير الجديد هو اوفوك اولوتاس (40 عاما)، رئيس مركز البحوس الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية ، ودرس اولوتاس العبرية وعلوم الشرق الاوسط في الجامعة العبرية في مدينة القدس.
كما عمل رئيسا لمؤسسةSETA، وهي مؤسسة فكرية مؤيدة للحكومة، وكتب عددا من الأوراق البحثية عن السياسة في الشرق الاوسط والتاريخ اليهودي. كما أنه يعتبر خبيرا فى الشؤون الإيرانية.
ولا يتواجد أى سفير لكلا الدولتين في كلا البلدين منذ مايو 2018 .
وتسعى تركيا للخروج من عزلتها التي تتزايد مع اقتراب تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية بسبب مواقفها الأخيرة، والتي تزايدت مع الأزمة التي خاضتها في شرقىالبحر المتوسط، ومن الطرق التي تسعى من خلالها أنقرة للخروج من هذا الوضع هو تحسين سياستها وعلاقتها مع إسرائيل، في محاولة للتقرب من الإدارة الأمريكية الحالية.
حيث تحدثت تقارير، أن رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان قام بإجراء محادثات سرية مع مسؤولين إسرائيليين بهدف إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء .
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