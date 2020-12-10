جمال ومدحت العدل وهانى شاكر يجتمعون مع وزير الرياضة بسبب الزمالك

أكد المنتج السينمائى جمال العدل انه عقد اجتماع بصحبة كل من مدحت العدل وهاني شاكر مع الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة للاطمئنان علي نادي الزمالك باعتبارهم من كبار محبي ومشجعي النادي، وقال جمال العدل في مداخلة هاتفية مع برنامج جمهور التالتة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق : الناس بتكلمنا عشان تطمن علي الزمالك وقعدنا مع السيد الوزير وهو طمنا علي الزمالك.

وأضاف العدل ان وجود عدد كبير من الأعضاء في لجنة الكرة امر غير صحي للزمالك ، مضيفا انه كان من الأولى ان استمرار الثلاثي ايمن يونس واشرف قاسم وعبد الحليم علي فقط، لان المركب التي يقودها أكثر من رئيس تغرق، وقال العدل : فريق الاحلام في التسعينات فشل بسبب وجود أكثر من رئيس للمركب.

وطالب العدل بالعدالة والمساواة بين الأهلي والزمالك لنبذ التعصب بين الجمهورين مستشهدا بخوض الزمالك مبارياته امام الإسماعيلي في الامساعيلية، بينما الأهلي لا يخوض مثل تلك المواجهات هناك ويتم نقلها، وهو ما يؤكد وجود مبدأ عدم المساواة بين الفريقين.

من ناحية أخرى أكد احمد مصطفي نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في الزمالك ، انه اجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخبره خلالها باعتذاره عن التواجد في اللجنة بسبب اعتراضه علي وجود فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق في لجنة الكرة بالنادى.

وقال أحمد مصطفي في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " : ارفض انا وفهمي عمر ومحمد عامر تواجد فاروق جعفر في لجنة الكرة ، وابلغنا وزير الرياضة باعتراضنا واننا لا نقبل العمل في ظل وجود فاروق جعفر في النادي، مضيفا انه اشتكي أيضا من تجاهل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ولجنة الكرة ، أعضاء لجنة الحكماء في أي قرار يخص النادي ، ولا يتم مشورتهم في أي أمور تخص النادي او فريق الكرة.

وأضاف احمد مصطفي ان وزير الرياضة تجاهل الرد علي اتصالاته خلال الأيام الماضية لحسم الامر سواء قبول الاعتذار او الاستمرار في عملهم مع تعديل الأوضاع بين اللجنة واللجان الأخرى داخل الزمالك.