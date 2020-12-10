انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها على مدار 6 أيام قادمة وتفاصيل طقس الخميس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تنبؤاتها للأيام الستة القادمة، ووفق البيان الذي نشرته اليوم، فإنه وخلال الفترة المذكورة فسوف تعود الأمطار الغزيرة مرة أخرى، على العديد من محافظات الجمهورية، وكشفت عن أماكن تساقط الأمطار بدايةً من اليوم وحتى الثلاثاء القادم.

الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها على مدار 6 أيام

الخميس 10 ديسمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الغربية، وشبورة مائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السلوم وسيدي براني وسيوه.

الجمعة 11 ديسمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الغربية، وشبورة مائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر

أمطار بنسبة 40% على الإسكندرية والسلوم ومطروح، شبورة مائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على السلوم وسيدي براني وسيوه.

الأحد 13 ديسمبر

أمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه وووسط سيناء وشمال الصعيد.

اقرأ أيضاً:

9 أعراض لفيروس كورونا خلال الموجة الحالية تستلزم الذهاب للمستشفى فوراً

تفاصيل حادث قطار المنصورة اليوم وأعداد الضحايا

الصحة تحذر من نوع أسماك سام منتشر بالأسواق يسبب الوفاه خلال 6 ساعات

الإثنين 14 ديسمبر

أكدت الأرصاد الجوية أنه بداية من الإثنين فسوف تشهد البلاد أمطار غزيرة على الإسكندرية والضبعة ومطروح وبلطيم ورشيد والسلوم، ومتوسطة على دمياط وبور سعيد ورفح والعريش، وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية والغربية.

الثلاثاء 15 ديسمبر

أمطار على نفس المناطق التي تتساقط عليها الأمطار يوم الإثنين بالإضافة مدن القناة والقاهرة.

وعن تفاصيل حال الطقس الخميس 10 ديسمبر، فقد جاءت كما في تقرير الأرصاد التالي.