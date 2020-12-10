الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء والإجمالي يسجل 119702 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، وسط حالة من الإستقرار الملحوظ في مصابي ووفيات الفيروس التاجي، وتحذيرات حكومية من دخول مصر للمرحلة الثانية لكورونا، وتشديدات على تنفيذ الإجراءات الإحترازية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 9 ديسمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 161 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد التي تم شفاؤها منذ بداية أزمة كورونا إلى 104074 حالة حتى الآن.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 420 حالة إصابة جديدة، بانخفاض قليل عن حالات الأمس، وبهذا يصل إجمالي الإصابات إلى 119702 حالة، كما سجلت الصحة اليوم 19 حالة وفاه، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6832 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وفي ظل تزايد الأعداد أعلنت الدكتورة هالة زايد أن المستشفيات الخاصة هي شريك أساسي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل تزايد الأعداد، أكدت الوزيرة أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هم من أكثر المحافظات إصابة في مصر، كما أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في جميع المصالح الحكومية بنسبة 50%.