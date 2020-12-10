احتل بنك مصر المرتبة الثانية كأفضل بنك يعطي قروض شخصية لسنة 2020 حيث قدم العديد من القروض لاسيما في ظل جائحة كورونا، لذا نوضح تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر وكيفية الحصول عليه.

القروض الشخصية من بنك مصر

تبلغ أقل فائدة سنوية والتي تصل إلى 13,5% لموظفي القطاع الخاص و7.5% لموظفي الحكومة والقطاع العام.

ويتيح بنك مصر مدة طويلة لسداد القرض والتي تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى وذلك خاص بموظفي القطاع الخاص و8 سنوات لموظفي الحكومة والقطاع العام. تبلغ أقل فائدة سنوية والتي تصل إلى 13,5% لموظفي القطاع الخاص و7.5% لموظفي الحكومة والقطاع العام.ويتيح بنك مصر مدة طويلة لسداد القرض والتي تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى وذلك خاص بموظفي القطاع الخاص و8 سنوات لموظفي الحكومة والقطاع العام. اقرأ أيضًا.. فوائد بنك مصر على الشهادات الإدخارية.. والفرق بينهم

ويجدر الإشارة إلى أن يبلغ الحد الأدنى المقدر لقيمة القرض من بنك مصر تصل إلى 5000 جنيه والحد الأقصى يصل إلى 500 ألف جنيه.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر يتصدر قائمة القروض الشخصية في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.