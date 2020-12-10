تحيا مصر يقدم تفاصيل الخدمة البنكية الإلكترونية من بنك القاهرة

أتاحت بنك القاهرة الخدمة البنكية الإلكترونية للتسهيل على عملائه إمكانية تنفيذ الخدمات التى يحتاجونها دون جهد أو الحاجة للذهاب إلى فروع بنك القاهرة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وقد بنك القاهرة العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكنك من خلالها التعرف على رصيد حسابك البنكي، دون مواجهه أي مشاكل في التعامل مع هذه الخدمات، ومن أشهر هذه الخدمات معرفة رصيدك عن طريق النت.

خدمة بنك القاهرة الإلكترونية



يستعرض تحيا مصر تفاصيل التسجيل في خدمة بنك القاهرة الإلكترونية على النحو التالي:

• الدخول على موقع بنك القاهرة من هنــــــــــــــــــا

• اختيار خدمة المعاملات البنكية عبر الانترنت.

• تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك والضغط على دخول، يظهر لك قائمة اختر منها خيار الحسابات.

• اختيار نوع الحساب سواء كان حساب جاري أو حساب ادخار أو استثمار والضغط على موافق، تظهر لك قائمة تحتوي على رصيد حسابك البنكي، ويمكنك الضغط على زر الحصول على نسخة إلكترونية للاطلاع على كشف الحساب الخاص بك.

• يمكنك الاستعلام عن رصيدك من خلال ماكينات الصراف الآلي، ولكن يجب عليك أولا أن يكون لديك بطاقة الخصم المباشر مع التأكد من تفعيلها قبل الاستخدام.

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• بالتوجه إلى أقرب ماكينة ATM الخاصة ببنك القاهرة، وإدخال البطاقة الائتمانية في المكان المخصص لها مع إدخال الرقم السري الخاص بك المكون من أربعة أرقام.

• اختار منها الاستعلام عن رصيد، فيظهر لك الحساب البنكي الخاص بك، مع إمكانية طبع إيصال بتفاصيل الحساب البنكي كاملا.