ثيودروس الثانى ينعى المتروبوليت نيفون مطران بيلوسيو بورسعيد وتوابعها

جدة - نرمين السيد - نعى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، ثيودروس الثانى، للروم الأرثوذكس، بحزن عميق وقلب مكلوم، رقاد مثلث الرحمات المتروبوليت نيفون، مطران بيلوسيو "بورسعيد" وتوابعها.





ولد نيكيتاس تسافاريس عام 1959، فى نيقية بمنطقة أتيكا فى اليونان، وأتم دراسة علوم اللاهوت فى كلية اللاهوت بأثينا.

فى عام 1982 ترهب بدير "إنجراثوس" بجزيرة كريت. وفى عام 1984 رسم كاهنًا واتخذ اسم "القديس نيفون" ليكون شفيعًا له.

ثم فى عام 2005 تمت إعارته لبطريركية الاسكندرية وسائر إفريقيا، فى حبرية بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني.

وعُيّن رئيس دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) البطريركى فى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، كونه مسؤولاً مسؤولية كاملة على ترميمه وتجديده بالكامل.

وفى 6 أكتوبر 2009، بترشيح البابا البطريرك ثيودوروس الثانى لمجهوده فى الإشراف على ترميم وتجديد الدير البطريركي، انتخب أسقفًا مساعدًا لصاحب الغبطة (الأسقف المساعد يكون بدون إبراشية).

وفى 18 أكتوبر 2009 تمت رسامته أسقفًا على الدير، بلقب أسقف البابليون (وهو اسم الحصن المبنى على إحدى أبراجه كنيسة القديس جيورجيوس).

ثم فى 26 نوفمبر 2014 تم انتخابة بالإجماع من المجمع المقدس الاسكندرى ميتروبوليتًا على إبراشية بيلوسيو (بورسعيد) وتوابعها.

وقد رقد فى الرب يوم 8 ديسمبر 2020 بسبب غيبوبة سكر (سكرى) وهو وحيدًا فى مقر المطرانية بمدينة بورسعيد.

وتقام غدا الجمعة، الساعة الثانية بعد الظهر، خدمة صلاة جناز الراقدين، لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفن مطران بيلوسيو (بورسعيد) وتوابعها، بحضور بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثانى، فى دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) بمصر القديمة، القاهرة.