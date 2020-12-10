تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الخميس 10-12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الخميس 10- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار أورنج

أعلنت أورنج عن توفير موبايل Xiaomi Mi Note 10 Lite الجديد بأقل الأسعار لعملاء أورنج عند الشراء أورنج للتشجيع على التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط على فترة مناسبة.

آخر أخبار فودافون عبر عملاء فودافون عن غضبهم من المشكلات التى تواجههم مع الشركة، وخاصة تجاهل خدمة عملاء فودافون للخدمات التى يحتاجونها أو الإجابة على استفساراتهم، مشيرين إلى أن نفاد الرصيد دون استخدامه، وفي هذا السياق، يرصد تحيا مصر شكاوي عملاء فودافون على الخدمات المقدمة. التقديم على خط تليفون أرضي من المصرية للاتصالات يحتاج إلى بعض المستندات التي على صاحب المنزل تقديمها لأثبات ملكيته للشقة وأن خط الهاتف سيكون ملكه، وإليكم الأوراق المطلوبة للتقديم على خط أرضي وسعره وباقات إنترنت هوائي. عملاء فودافون يشكون: "امتى هتحترمونا"

أوضحت المصرية للاتصالات تفاصيل التقديم على الخط الأرضي ومدة تركيبه لا تزيد عن 3 أيام في المناطق المتوفر فيها خطوط فعالة، و أسبوع في المناطق النائية، كما أنه يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي كل 3 شهور بقيمة اشتراك ثابتة 60 جنيه مع إضافة المكالمات عليها حسب استهلاك المستخدم.

آخر أخبار اتصالات مصر

أعلنت اتصالات مصر عن توفير باقات دماغ تانية بميجاباتيس متعددة حيث يواصل الكثير من عملاء اتصالات بحثهم عن باقات الانترنت والمكالمات لاختيار المناسب فيما بينهم، ولاسيما أن باقات دماغ تانية يقبل على استخدامها العديد من عملاء الشركة.

اتصالات مصر توفر باقات دماغ تانية.. بميجاباتيس متعددة



ويتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

