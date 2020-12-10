تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الخميس 10 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الخميس 10- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

ينشر تحيا مصر فوائد شهادات البنك الأهلي المصري للشركات كل شهادة على حد وتفاصيل الحصول عليها حيث يوفر البنك الأهلي المصري أكثر من شهادة لتناسب احتياجات عملائه وتتراوح الفائدة بين 7.75% إلى 8%، على فترات تبدأ من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

فوائد شهادات البنك الأهلي المصري للشركات.. بعد التخفيض



آخر أخبار بنك مصر

احتل بنك مصر المرتبة الثانية كأفضل بنك يعطي قروض شخصية لسنة 2020 حيث قدم العديد من القروض لاسيما في ظل جائحة كورونا، لذا نوضح تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر وكيفية الحصول عليه.



آخر أخبار بنك القاهرة

أتاح بنك القاهرة الخدمة البنكية الإلكترونية للتسهيل على عملائه إمكانية تنفيذ الخدمات التى يحتاجونها دون جهد أو الحاجة للذهاب إلى فروع بنك القاهرة المنتشرة في مختلف المحافظات.