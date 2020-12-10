رئيس مجلس النواب ينعي وفاة الكاتب نبيل فاروق إثر أزمة قلبية

نعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكاتب والأديب الدكتور نبيل فاروق رمضان، الذى توفي الأربعاء. وتقدم رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء، لأسرة الكاتب نبيل فاروق، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته، وداعيا بالصبر والسلوان لأسرته.

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