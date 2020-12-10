الفقى: زيارة السيسى لفرنسا ستصعب المزايدة على مصر فى قضايا حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه عندما يعود الرئيس أو ربما وهو لا يزال فى زيارته، يوجه الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأمن الوطنى والقومى، كما توجه وزارة الخارجية رسائل إلى سفارات مصر المختلفة فى الخارج، بإعلان ما هو مسموح بالإعلان عنه بشأن مردود الزيارة على صورة مصر فى الخارج، ونتائجها الإيجابية وما تحقق منها وما تقرر عدم مناقشته نظرا لبعض الخلافات البسيطة بشأنه.

وأضاف "الفقى" أنه ليس ثمة تطابق كامل بين وجهتى نظر دولتين بسبب اختلاف الشواغل والاهتمامات فى بعض الأحيان، لكن مع فرنسا غير ذلك، حيث يتضح من الأشهر الماضية أن ماكرون قلقل من سياسات أردوغان وداعما لموقف مصر، كما كان متجاوبًا مع تحديد منطقتى سرت والجفرة فى ليبيا كخط أحمر بالنسبة لمصر.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا جاءت فى توقيت شديد الخصوصية، وهو الفترة الحرجة ما بين ترامب وبايدن فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها تمثل رسالة مهمة للرئيس الأمريكى الجديد بأن عليه إدراك وجود حلفاء لمصر فى أوروبا تتقدمهم فرنسا.

وأوضح أنها رسالة بأن المزايدة على مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان ستكون صعبة، لأن الحديث عن هذا الأمر فٌتِحَ على مصراعيه بين رئيس أوروبى متشدد فى هذا النوع من القضايا، وبين رئيس عربى شرق أوسطى له قيمة ومكانة فى منطقته.

واختتم: "أهمية الزيارة فى توقيتها، لأنها تعطى إشارات فى كل الاتجاهات على المستويين الإقليمى والدولى، وهى زيارة جادة للوصول إلى نتائج محددة تطرح على المجتمع الدولى، وليست ترفيهية أو تنسيقية".