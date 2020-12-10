شاهد.. مصطفى الفقى: ماكرون يدرك أهمية السيسى للسلام والاستقرار العالميين

وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أراد إبداء روح الترحيب بضيف عزيز وإظهار القدر الكبير من التوافق مع سياساته، ولشعور ماكرون بأن السيسى يلعب دورا هامًا فى المنطقة، ما من شأنه أن يخدم السلام والاستقرار العالميين.
وفسر "الفقى"، المواكب الرسمية الضخمة التى صاحبت الرئيس السيسى لدى زيارته إلى فرنسا، بأنها كانت للترحيب بالرئيس رسميًا وشعبيًا وللتعبير عن أنه ضيف عزيز قادم إلى البلاد وأنهم اختاروه هذا العام ليكون الضيف الرئيسى فيجب أن تقام على شرفه المآدب وتُحيا الحفلات والتفاهم معه سياسيًا.
وأوضح المفكر المصرى، أنه كان هناك قدر كبير من المصارحة بين الرئيس السيسى وماكرون فى المسائل السياسية، خصوصا بشأن حقوق الإنسان، مستشهدًا بما طرحه ماكرون فى هذا الصدد خلال زيارته إلى مصر فى يناير من عام 2019، ورد عليه السيسى بأن الخصوصية الثقافية حول حقوق الإنسان والحريات لكل دولة تختلف عن الأخرى.
وأكد الدكتور مصطفى الفقى، أن الرئيس كان واضحًا عند مناقشة قضية الرسوم المسيئة للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأنه فتح الملف بقوة، وهو ما بعث الارتياح لدى جميع الأطراف بشكل لا يجعل هناك ما هو مسكوت عنه.
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