طقس اليوم الخميس: شديد البرودة ليلا وأمطار متفرقة.. وعظمى القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه والبحرى السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء ودافئ على شمال الصعيد، وحارا على جنوبه والرياح معتدلة.





ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية، ووسط وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم - سيوة - سيدى براني).

وتشهد بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح - السلوم) أمطارا خفيفة (30% تقريبا)، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

الإسكندرية 24 14

وادى النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 24 14

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 24 11

بورسعيد 22 14

دمياط 23 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 22 13

رفح 22 13

رأس سدر 24 13

نخل 22 07

نويبع 24 16

طابا 24 15

كاترين 20 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 24 11

بنى سويف 24 10

المنيا 25 10

أسيوط 25 10

سوهاج 26 11

قنا 28 11

الأقصر 29 11

أسوان 30 11

إدفو 30 12

أبوسمبل 31 13

الوادى الجديد 28 10

شلاتين 29 17

أبورماد 28 17

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18