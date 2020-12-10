انطلاق قافلة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمنوفية

تنطلق اليوم أعمال القافلة الثانية والعشرون لـ"نور حياة" يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الجارى للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة بالمحافظة بمركز شباب الحى القبلى بمدينة شبين الكوم.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار أعمال القوافل الطبية "نور حياة" ضمن المبادرات الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية (100 مليون صحة) للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

القافلة تستهدف الكشف على 600 حالة من الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة على مدار اليومين وسط إجراءات احترازية ووقائية، و تسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

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ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التى تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مثمناً دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.