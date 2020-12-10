شقق الإسكان الاجتماعي | شروط استبدال الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان عن انتهاء اليوم الخميس المدة المحددة ، للإستبدال في مشروع شقق سكن مصر "وحدات كاملة التشطيب"والذي يضم (2262) وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 150 م2 الدور الأرضي والأخير تلبية من الوزارة لرغبة بعض العملاء لاستبدال الوحدات المخصصة لهم

أخذ العديد من الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي يتسائلون عن الشروط والخطوات اللازمة للإستبدال خاصة وأنها تنتهي بعد يوم واحد فقط.

وفي هذا الصدد يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة على النحو التالي:

مدن شقق الإسكان الاجتماعي

ويتضمن الإستبدال 9 مدن جديدة هى "أكتوبر الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة وبدر والمنصورة الجديدة والمنيا الجديدة وبدر وغرب قنا وناصر غرب أسيوط".

ويمكن للعملاء الراغبين في الإستبدال الإطلاع على شروط وخطوات استبدال الوحدات السكنية في مشروع شقق سكن مصر بالتفصيل من خلال الرابط التالي وتحميل كراسة شروط الإستبدال من هنــــــــــــــــــــــــــــــا

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