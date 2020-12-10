هالة زايد تبحث مع وزير الصحة العراقى التعاون فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - تم خلال اللقاء، مناقشة أُطر التعاون بين البلدين فى مواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على تواصل الفرق العلمية العراقية والمصرية حول البروتوكولات العلاجية وعلاج المواطنين المقيمين فى مصر، أسوة بالمصريين، وإدامة التعاون من أجل السيطرة والقضاء على هذا الوباء.

كما بحثا التعاون الصحى المشترك فى كل المجالات، بما يسهم تقديم خدمات متميزة للمواطن العراقى والمصرى على حد سواء.