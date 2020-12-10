وزير خارجية جيبوتى يعرب عن تقديره لمصر لدعمها المستمر لبلاده منذ الاستقلال

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد مصطفى عرفى، السفير المصرى فى جيبوتى، وزير خارجية البلد المضيف محمود على يوسف، بمقر السفارة المصرية، بحضور مجموعة من السفراء العرب وكبار المسؤولين بالخارجية الجيبوتية.





ولفت السفير المصرى، فى تصريحاته إلى تأكيد وزير الخارجية الجيبوتى، خلال اللقاء على تثمين بلاده للعلاقات التى تجمعها بمصر وحرصها على تحقيق المصالح المتبادلة، معربا عن تقديره للدعم المصرى المستمر لجيبوتى منذ استقلالها، ومشيدا فى هذا السياق بالمساعدات التى قدمتها مصر لبلاده إبان كارثة السيول التى تعرضت لها العام الماضى. كما عبر وزير الخارجية الجيبوتى، خلال اللقاء، عن فخر بلاده بانتمائها العربى، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على تنمية الروابط المختلفة بين الدول العربية، مستعرضا فى هذا السياق أولويات ومحاور السياسة الخارجية لبلاده.

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