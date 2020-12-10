نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 10-12-2020 في إطار التغطية لكافة الاحداث المحلية والعالمية نستعرضها على النحو التالي ..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 421 إصابة بـ كورونا.. سريلانكا تحرق جثمان 19 مسلما.. وباتشيكو يفتح النار على التحكيم: الدوري في الزمالك يساوي 5 في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.