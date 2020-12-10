وزير خارجية جيبوتي: فخورون بانتمائنا للعالم العربي.. ونعمل على تنمية الروابط مع جميع دوله

أكد وزير الخارجية الجيبوتي "محمود علي يوسف"، فخر بلاده بانتمائها العربي، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تنمية الروابط المختلفة بين الدول العربية، مستعرضًا في هذا السياق أولويات ومحاور السياسة الخارجية الجيبوتية.

وثمن وزير الخارجية الجيبوتي خلال لقاء بالسفير المصري محمد مصطفى عرفي، والسفراء العرب، جمعهم أمس الأربعاء، بمقر السفارة المصرية، للعلاقات التي تجمع بلاده بمصر وحرصها على تحقيق المصالح المتبادلة، معربًا عن تقديره للدعم المصري المستمر لجيبوتي منذ استقلالها، ومشيدًا في هذا السياق بالمساعدات التي قدمتها مصر لبلاده إبان كارثة السيول التي تعرضت لها العام الماضي.

واستقبل أمس الأربعاء محمد مصطفى عرفي، السفير المصري في جيبوتي، وزير الخارجية الجيبوتي "محمود علي يوسف" بمقر السفارة المصرية، وذلك بحضور مجموعة من السفراء العرب وكبار المسئولين بوزارة الخارجية الجيبوتية.