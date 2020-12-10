وزير خارجية جيبوتي: فخورون بانتمائنا للعالم العربي.. ونعمل على تنمية الروابط مع جميع دوله

أكد وزير الخارجية الجيبوتي "محمود علي يوسف"، فخر بلاده بانتمائها العربي، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تنمية الروابط المختلفة بين الدول العربية، مستعرضًا في هذا السياق أولويات ومحاور السياسة الخارجية الجيبوتية.
وثمن وزير الخارجية الجيبوتي خلال لقاء بالسفير المصري محمد مصطفى عرفي، والسفراء العرب، جمعهم أمس الأربعاء، بمقر السفارة المصرية، للعلاقات التي تجمع بلاده بمصر وحرصها على تحقيق المصالح المتبادلة، معربًا عن تقديره للدعم المصري المستمر لجيبوتي منذ استقلالها، ومشيدًا في هذا السياق بالمساعدات التي قدمتها مصر لبلاده إبان كارثة السيول التي تعرضت لها العام الماضي.
واستقبل أمس الأربعاء محمد مصطفى عرفي، السفير المصري في جيبوتي، وزير الخارجية الجيبوتي "محمود علي يوسف" بمقر السفارة المصرية، وذلك بحضور مجموعة من السفراء العرب وكبار المسئولين بوزارة الخارجية الجيبوتية.
وتتمتع مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية وفتحت سفارة لها في جيبوتي عقب استقلالها عام 1977، كما سارعت مصر للترحيب بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذى تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي، لإنهاء الخلاف السياسي، وفي المقابل فقد ساندت جيبوتي المواقف المصرية في كافة المحافل الدولية، والتي كان آخرها تصويتها ضد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو.
ويعزز من العلاقات الوثيقة بين البلدين موقع جيبوتي الاستراتيجي في مدخل البحر الأحمر، قرب خليج عدن ومضيق باب المندب، البوابة الجنوبية لقناة السويس، وأحد المحاور الأساسية للأمن القومي المصري، فضلا عن كون جيبوتي بوابة مهمة لمنطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، في ظل تمتعها ببنية تحتية وموانئ متطورة.
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