انت الان تتابع تفاصيل خبر “خلال أيام” ظاهرة فلكية نادرة في مصر والسعودية والعالم لم تحدث منذ 800 سنة ولن تتكرر إلى في عام 2080 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - كشف أستاذ ورئيس قسم الفلك السابق الدكتور أشرف تادرس عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، تحدث هذه الظاهرة خلال أيام وبالتحديد يوم 21 ديسمبر الجاري، وأشار إلى أن هذه الظاهرة لم تحدث من 800 سنة تقريباً، حيث أن الحدوث السابق لها كان في عام 1226، وأنه لن تتكرر مرة أخرى إلا في عام 2080.
ظاهرة فلكية نادرة في مصر والسعودية والعالم لم تحدث منذ 800 سنة
وأضاف الدكتور أشرف تادرس أن هذه الظاهرة هي ظاهرة الاقتران العظيم بين بين الكوكبين العملاقين زحل والمشترى، مما يتسبب اقترانهما في إضاءة السماء بشكل يفوق ألمع النجوم فى هذه الليلة، وأشار أستاذ الفلك إلى أن من الصدف حدوث هذه الظاهرة في يوم الإنقلاب الشتوي في هذا العام وهو يوم 21 ديسمبر.
وتابع تادرس قائلاً أن حدوث ظاهرة فلكية نادرة بهذا الشكل وهي اقتراب كوكبين بهذا الشكل، هو حادث نادر، ولن يحتاج المواطنين عند جدوثه تلسكوبات أو مناظير لؤية الإقتران العظيم، كما أن رؤية الإقتران بين زحل والمشترى ستكون في الاتجاة الجنوب الغربى عقب غروب الشمس إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
اقرأ أيضاً:
الأرصاد تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام
9 أعراض لفيروس كورونا خلال الموجة الحالية تستلزم الذهاب للمستشفى فوراً
الصحة تحذر من نوع أسماك سام منتشر بالأسواق يسبب الوفاه خلال 6 ساعات
وأكد رئيس قسم الفلك السابق أن هذه الظاهرة ستكون لافتة للنظر بدءً من يوم 17 ديسمبر، والإقتران العظيم سيكون يوم 21 ديسمبر، ويتبادل الكوكبان مكانهما ويكون كوكب المشترى على يسار زحل، ويبدأ الإبتعاد بدءً من يوم 25 ديسمبر وحتى نهاية العام.
وقال تادرس:”مما لاشك فيه أن إضاءة هذين العملاقين عند اقترابهما إلى مسافة 0.1 درجة فقط (أى 6 دقائق قوسية) سوف يبهر الجميع وهو حدث فلكى نادر لم يسبق رؤيته منذ 800 عام تقريبا، كان الاقتران الأخير لهذين الكوكبين قبل عشرون عاما وبالتحديد فى عام 2000، ولكن لم تكن رؤيته ممكنة بالقدر الكافى حيث كانا قريبان جدا من شروق الشمس، أما الاقتران العظيم الذى قبله فكان فى عام 1226، ولن يتكرر هذا المشهد مجددا بهذه الصورة إلا فى عام 2080 “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “خلال أيام” ظاهرة فلكية نادرة في مصر والسعودية والعالم لم تحدث منذ 800 سنة ولن تتكرر إلى في عام 2080 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.