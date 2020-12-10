انت الان تتابع تفاصيل خبر “خلال أيام” ظاهرة فلكية نادرة في مصر والسعودية والعالم لم تحدث منذ 800 سنة ولن تتكرر إلى في عام 2080 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف أستاذ ورئيس قسم الفلك السابق الدكتور أشرف تادرس عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، تحدث هذه الظاهرة خلال أيام وبالتحديد يوم 21 ديسمبر الجاري، وأشار إلى أن هذه الظاهرة لم تحدث من 800 سنة تقريباً، حيث أن الحدوث السابق لها كان في عام 1226، وأنه لن تتكرر مرة أخرى إلا في عام 2080.

ظاهرة فلكية نادرة في مصر والسعودية والعالم لم تحدث منذ 800 سنة

وأضاف الدكتور أشرف تادرس أن هذه الظاهرة هي ظاهرة الاقتران العظيم بين بين الكوكبين العملاقين زحل والمشترى، مما يتسبب اقترانهما في إضاءة السماء بشكل يفوق ألمع النجوم فى هذه الليلة، وأشار أستاذ الفلك إلى أن من الصدف حدوث هذه الظاهرة في يوم الإنقلاب الشتوي في هذا العام وهو يوم 21 ديسمبر.

وتابع تادرس قائلاً أن حدوث ظاهرة فلكية نادرة بهذا الشكل وهي اقتراب كوكبين بهذا الشكل، هو حادث نادر، ولن يحتاج المواطنين عند جدوثه تلسكوبات أو مناظير لؤية الإقتران العظيم، كما أن رؤية الإقتران بين زحل والمشترى ستكون في الاتجاة الجنوب الغربى عقب غروب الشمس إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأكد رئيس قسم الفلك السابق أن هذه الظاهرة ستكون لافتة للنظر بدءً من يوم 17 ديسمبر، والإقتران العظيم سيكون يوم 21 ديسمبر، ويتبادل الكوكبان مكانهما ويكون كوكب المشترى على يسار زحل، ويبدأ الإبتعاد بدءً من يوم 25 ديسمبر وحتى نهاية العام.