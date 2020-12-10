مصر للطيران: 55 رحلة دولية وداخلية لنقل 5400 راكب

تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 5400 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، انجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، دبي، نيويورك، ميلانو، بغداد، البحرين، اسطنبول، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس ابابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 8 رحلات داخلية إلي كل من، شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5400 راكب.

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وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، وتحديد آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وإلزام أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.