مصر للطيران تنقل اليوم أكثر من 5400 راكب

جدة - نرمين السيد - تُسير شركة "مصر للطيران"، اليوم الخميس، 55 رحلة جوية إلى كل من تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، الدمام، لندن، باريس، دبى، نيويورك، ميلانو، بغداد، البحرين، اسطنبول، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج.





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