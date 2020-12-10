وزير التعليم العالى يدعو الطلاب للمشاركة فى انتخابات الاتحادات بالجامعات

وأكد عبدالغفار فى بيان اليوم الخميس أنه منذ توليه المسئولية بوزارة التعليم العالى حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور وذلك فى نهاية عام 2017 "بعد 10 سنوات من آخر لائحة"، مضيفا أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية فى بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.
وشدد الوزير على أهمية المشاركة الفعالة فى انتخابات الاتحادات الطلابية والتى تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجها الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوى الآراء السلبية الذين يدعوا دائما لإفشال أى تجربة تؤدى إلى رفعة ونجاح للوطن.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الدولة والوزارة سخرت كل جهودها لإقامة هذا الاستحقاق الطلابى ولا ينقص سوى أن يغتنم الطلاب الفرصة للمشاركة من أجل مستقبل يليق بشباب مصر، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب.
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