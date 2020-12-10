مع انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب.. وزير التعليم العالي يدعو الطلاب للمشاركة...

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه منذ توليه المسئولية بوزارة التعليم العالي فقد حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور وذلك في نهاية عام 2017 (بعد عشرة سنوات من أخر لائحة)، مضيفا أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.

وشدد الوزير على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجها الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوي الأراء السلبية الذين يدعوا دائما لإفشال أي تجربة تؤدي إلى رفعة ونجاح للوطن.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة والوزارة سخرت كل جهودها لإقامة هذا الاستحقاق الطلابي ولا ينقص سوى أن يغتنم الطلاب الفرصة للمشاركة من أجل مستقبل يليق بشباب مصر، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء ماسك الوجه (الكمامة) واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب.