السيسى يوافق على تغيير الغرض من استخدام بعض مساحات أراضي الدولة بالأقصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 646 لسنة 2020 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام مساحات بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحى. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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