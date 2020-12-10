شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي والحالات المستثناه وحالات الجمع بين معاشين بقانون المعاشات الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا في مصر فايف شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي والحالات المستثناه وكذلك حالات الجمع بين المعاش والراتب، وفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث يقوم القانون الجديد والذي بدأ العمل به رسمياً بداية العام الجاري على فلسفة المبادئ التأمينيه السليمة والتي تقدر المدد التي تؤهل للمعاش والقواعد اللازمة لاستحقاقه، ووضع شروط للجمع بين معاشين أو المعاش والراتب.

شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي والحالات المستثناه

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد التغطية التأمينية الكاملة لأجر العامل في الحد الأقصى والأدنى، والقواعد التي تحقق فاعلية أكبر لتأمين البطالة وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وننشر لمتابعينا شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي والحالات المستثناه، والتي جاءتت كالتالي:

1- عدم زواج البنت.

2- عدم بلوغ الإبن سن الـ21 سنة.

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كما يتم استثناء بعض الحالات من الشرطين السابقين وهذه الحالات جاءت كالتالي:

1- إذا كان الإبن في أحد المراحل التعليمية وجاوز الـ21 سنة فإنه يستحق معاش والده المتوفي بشرط عدم مزاولته لمهنة وعدم تجاوزه سن الـ26 سنة.

2- كذلك يجوز للإبن أن يأخذ معاش والده المتوفي في حالة العجز عن الكسب مهما كان عمره.

كما أجاز قانون التأمينات والمعاشات بعض الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب وذلك في 7 حالات، وللتفاصيل خلال هذا الرابط.