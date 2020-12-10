التموين: تأمين مخزون السلع طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن تأمين مخزون السلع الغذائية يتم طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير المنتجات والسلع الغذائية، وأن منافذ الشركات التابعة تمد الفروع ومنافذ التوزيع بكل المنتجات، إضافة إلى توفير السلع ضمن المقررات التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة.





جاء ذلك فى تصريحات خلال متابعة وزير التموين مجموعة من الأنشطة التموينية الجديدة بمحافظة الإسكندرية، بمرافقة محافظ الإسكندرية محمد الشريف ووكيل ووزارة التموين بالمحافظة محمد سعد الله. وأضاف وزير التموين، أن جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما يتم طرح كل المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى . يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

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